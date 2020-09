Bruxelles souhaite ouvrir les lieux culturels à 100% de leur capacité d’ici fin novembre

La Ville de Bruxelles annonce ce lundi sa volonté de remplir les salles de spectacle, théâtres, opéras et autres lieux culturels à 100% de leur capacité d’ici trois mois.

Pour limiter au maximum l’impact socio-économique à long terme de la crise sanitaire sur le secteur culturel, la Ville de Bruxelles a demandé à ses institutions de travailler à un plan de retour à une jauge complète de 100% d’ici fin novembre. Ce scénario dépendra de la situation sanitaire et sera monitoré en temps réel par les services de la Ville.

>> Mont des Arts : des centaines de personnes rassemblées pour le secteur événementiel

« Je ne veux plus un siège vide d’ici à la fin de l’année. C’est mon objectif et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit le cas. Nous voulons toutes et tous une Ville qui déborde de culture, d’événements, de vie… Parce que les gens ont soif de culture, et parce qu’on veut les rassurer sur la situation : il est possible de vivre, d’aller à des spectacles, de profiter d’événements culturels, avec le virus», souligne Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements.

Des dérogations pour accueillir davantage de public

D’ici là, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, et Delphine Houba, ont entamé une série de rencontres avec les différents lieux culturels, salles de spectacles et de concerts situés sur le territoire de la Ville de Bruxelles, pour envisager avec eux la possibilité d’octroyer des dérogations à la règle de limitation de public. Depuis fin août, les spectacles en intérieur sont limités à 200 personnes.

>> #SoundOfSilence : le silence de la culture ce lundi sur les réseaux sociaux

Plusieurs lieux ont ainsi déposé une demande, liste ce lundi La Libre:

La rédaction – Photo: Thierry Roge/Belga