Bruxelles se réjouit d’accueillir le Tour de France 2019: “Nous allons exposer l’image de la Belgique dans 100 pays en direct”

Le Tour de France 2019 commencera par deux étapes à Bruxelles. Quelles en seront les retombées pour la capitale? Décodage.

Le Tour de France 2019 commencera par deux étapes à Bruxelles, à savoir une étape en ligne de 192 km, avec notamment un passage par le Mur de Grammont, et un contre-la-montre par équipes de 28 km. Christian Prudhomme, directeur de la course, et Thierry Gouvenou, responsable sportif de l’organisation, ont dévoilé le parcours du Grand Départ ce mardi en présence des autorités de la Ville de Bruxelles et d’Eddy Merckx, auquel la Grande Boucle rendra un hommage appuyé.

► Départ du Tour de France 2019 à Bruxelles : voici les cartes détaillées des deux premières étapes

Quelles seront les retombées économiques de l’événement? Pour en parler, Patrick Bontick, directeur de visit.brussels, et Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef de “Sport et vie” étaient sur le plateau de “M” ce mardi soir.

Patrick Bontick se réjouit: “En terme d’exposition médiatique, 100 chaînes de télévision vont filmer la compétition. Nous allons exposer l’image de la Belgique dans 100 pays en direct. Nous allons faire partie de tous les JT mondiaux (…) C’est une campagne de communication à échelle mondiale offerte à la Région bruxelloise.”

“De nombreux touristes vont également suivre la caravane du Tour. Tous les hôtels de Bruxelles et de la périphérie seront complets. Il va maintenant devoir inclure les Bruxellois dans l’événement“.

Gilles Goetghebuer salue l’esprit festif de l’événement: “Il y aura énormément de monde“. “A l’échelle des investissements que demandent les grands événements festifs, les 7 à 8 millions investis par Bruxelles, ce n’est vraiment pas énorme“.