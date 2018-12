Bruxelles-Midi est la gare belge où les vols sont les plus nombreux

Selon les statistiques révélées par l’ex-ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA), les vols à la tire sont repartis à la hausse en 2017 dans les gares de chemin de fer en Belgique, rapporte La Capitale.

1048 faits de vol à la tire dans les gares et arrêts de chemin de fer ont été enregistrés en 2017 contre 825 en 2016, explique ce mercredi La Capitale, selon des chiffres relevés par l’ex-ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) avant sa démission du gouvernement.

Ces statistiques montrent que c’est la commune de Saint-Gilles qui compte le plus de vols à la tire dans une gare et plus particulièrement dans la gare de Bruxelles-Midi (256 faits). La commune de Bruxelles (qui compte les gares de Bruxelles-Central et de Bruxelles-Nord sur son territoire) suit avec 240 faits. Schaerbeek clôture le podium avec 150 faits enregistrés. Les autres communes, hors de la capitale, suivent de loin : Gand (63 faits), Anvers (59 faits) et Liège (44 faits).

Ces vols à la tire dans les gares ne représentent toutefois “que” 4,5% des 23.658 plaintes enregistrées en 2017 pour ces faits.

Gr.I. – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck