Bruxelles : la mobilisation des militaires pour la désinfection des ambulances prend fin

La Défense a décidé de mettre fin, à partir de ce mercredi à 18h00, au soutien à la ligne de désinfection du SIAMU, Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale, à la caserne principale de l’Héliport, a annoncé le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

Ce sont quatre militaires de la 3e Compagnie CBRN (Chimique, Biologique, Radiologique, Nuclaire) du 4e bataillon Génie qui restaient en permanence à la caserne. Ce renfort a été mis en place, il y a environ deux mois, pour soutenir les pompiers de Bruxelles qui faisaient alors face au pic de la deuxième vague. L’armée garde deux équipes en stand by dans l’éventualité où les chiffres des interventions avec des personnes positives au Covid-19 venaient à repartir à la hausse.

Walter Derieuw précise avoir actuellement de 15 à 20 ambulances par jour à désinfecter. Seule la ligne de désinfection de la caserne de l’Héliport reste opérationnelle pour la région de Bruxelles.

Un service spécial réduit au fil du temps

Pour rappel, le site de décontamination de la caserne d’Anderlecht, mis en place le 27 octobre dernier, et celui au parc du Cinquantenaire à Etterbeek, mis en service par la Défense le dimanche 1er novembre, ont tous deux été fermés le vendredi 4 décembre.

De plus, les trois ambulances supplémentaires déployées au 22 octobre, dont deux non-stop, n’ont plus été mobilisées qu’en horaire de jour à compter du 4 décembre. Celle de l’hôpital militaire de Neder-over-Heembeek a été supprimée le 16 décembre à 20h00. Celle de la caserne de l’Héliport roule encore jusqu’à 20h00 et celle de l’hôpital Molière à Forest, initialement utilisée tous les jours de 08h00 du matin à minuit par une équipe de la Croix-Rouge, reste en service de 07h00 à 15h00.

“Quand on a mis ces mesures supplémentaires en place, on avait environ 80 interventions Covid par jour et maintenant on tourne autour des 20-25”, avait expliqué début décembre Walter Derieuw.

