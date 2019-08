Bruxelles-Ixelles : 596 usagers faibles et plus de 3000 automobilistes verbalisés en juillet

La zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles a fait le bilan de son action visant plus particulièrement les usagers faibles durant le mois de juillet.

La zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles mène chaque mois des actions pour contrer les incivilités au volant. Et durant le mois de juillet, les policiers se sont plus spécifiquement concentrés sur les infractions commises par les usagers faibles, afin de les sensibiliser aux dangers encourus pour leur propre sécurité. Le mois dernier, 596 verbalisations ont ainsi été dressées par la police à l’encontre de ces usagers faibles (cyclistes, piétons, conducteurs de trottinettes, etc.)

► Lire aussi : Brûler un feu rouge en voiture, à vélo ou à pied : même tarif ! (vidéo)

Toujours en juillet, les bikers de la zone de police ont verbalisé 1076 automobilistes dont le comportement mettait en péril ces usagers faibles. 418 verbalisations concernaient un arrêt ou un stationnement sur une piste cyclable, 287 P.-V. ont été dressés pour stationnement sur le trottoir, 54 pour stationnement sur ou à moins de 3 mètres d’un passage pour piétons, et 317 pour non-respect des règles d’une zone piétonne ou résidentielle.

En outre, 918 infractions pour non-respect des sites propres des transports en commun ont été sanctionnées par les bikers de la police, tout comme 1333 infractions pour des automobilistes ayant bloqué un carrefour. Enfin, 28 automobilistes ont été verbalisés, toujours en juillet, pour stationnement sur un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite.

Gr.I. – Photo : Belga