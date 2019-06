Barbara de Radiguès (Ecolo) : “C’est une petite déception, même si on est deuxième parti à Bruxelles”

Elue députée bruxelloise au soir du 26 mai, Barbara de Radiguès donnait ce mardi sa première interview télévisée en direct.

“Non, Ecolo aux côtés du PS dans une majorité bruxelloise, ce n’est pas encore fait“, a indiqué ce mardi midi la nouvelle députée bruxelloise Barbara de Radiguès (Ecolo), alors que les deux principaux partis bruxellois semblent faits pour s’entendre, “On verra si on arrivera à mettre la transition écologique, solidaire et démocratique au coeur du projet (…) la phase d’information suit son court“.

Arrivés deuxièmes après avoir pointés en tête des sondages, les écologistes ne sont-ils pas un peu déçus de leur deuxième place ? “C‘est une petite déception, on l’espérait, on y croyait et on a fait campagne pour y arriver. Mais le rapport de force est bon et nous ne serons pas un simple apport marginal au sein d’une éventuelle majorité“, indique la nouvelle députée. La faute à l’affaire du tract ? “C’est difficile à dire. Je pense que ça a eu un impact, on s’en serait bien passé“, poursuit-elle.

Barbara de Radiguès s’occupera des matières économiques au sein de l’assemblée. A quoi rime l’économie, selon Ecolo ? “Elle est ancrée sur le territoire, une économie circulaire, qui consomme beaucoup moins de ressources. Cela pourrait permettre de créer de nombreux emplois à Bruxelles.” Elle estime que “c’est possible d’avoir une production agricole à Bruxelles. Il y a du potentiel mais il faut réfléchir à l’aménagement du territoire, réfléchir de manière transversale“.

Sur le dossier du métro, la députée élue assure qu’Ecolo “n’a jamais dit qu’on était contre“. “Mais il faut voir comment on arrive à financer la surface. Il faut surtout améliorer la mobilité et il faut un air plus sain.”

