Dans Autrement, Cyprien Houdmont reçoit Yves Aduhire, fondateur de la compagnie WILD KIDZ PARTY , Alpha Lopez, danseur urbain, Nabil Lajlufi, voggueur et Jhaya Caupenne, perfomeuse et voggueuse, iels nous montrent à quel point l’art et la danse peuvent être des moyens d’émancipation du corps et de l’esprit.