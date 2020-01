Alain Maron pas favorable à l’idée d’un pôle de test 5G de Bernard Clerfayt

Le ministre bruxellois de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo), a indiqué mercredi dans l’émission Toujours + d’Actu de BX1 que son homologue en charge de l’Emploi, Bernard Clerfayt (Défi), ne maîtrisait sans doute pas complètement le dossier au niveau de l’environnement et la santé.

Bernard Clerfayt a plaidé, la semaine dernière, pour la mise en place d’un test grandeur nature autour du réseau 5G en Région bruxelloise. Selon le ministre amarante, un tel test permettrait de voir si la 5G contribue et comment à un niveau global d’ondes perçues plus élevé. Une idée qu’est loin de partager Alain Maron, qui a rappelé mercredi qu’un tel projet ne figurait pas dans l’accord de majorité.

“Si on relève la norme, on relève la norme. C’est à-dire qu’il y aura plus d’émissions électro-magnétiques. Je pense que Bernard Clerfayt ne maîtrise pas complètement le dossier au niveau de l’environnement et la santé. Et ça c’est effectivement plutôt de mon ressort. C’est en fait ce qu’on est en train d’essayer de voir. Ce que nous voulons, c’est arriver à un déploiement de la 5G comme prévu, mais en minimisant les risques pour la santé”, a indiqué le ministre Ecolo, répondant aux questions de Fabrice Grosfilley.

“Le dossier avance”

Pour Alain Maron, le dossier avance et il sera possible d’y voir plus clair d’ici quelques mois au niveau du rayonnement électro-magnétique. “On a un premier problème en fait, c’est qu’on ne sait pas mesurer la 5G. Il faut savoir que les antennes et maîtrises 5G fonctionnement assez différemment des antennes 4G. Pour mesurer le rayonnement électro-magnétique, c’est très compliqué. Il ya un dialogue instauré entre les opérateurs et Bruxelles-Environnement sur les aspects techniques et on pense qu’on sera capable de le mesurer dans les mois qui viennent. Pour l’instant, on est incapable de le faire”, a-t-il souligné.

J. Th. – Photo: Belga/Thierry Roge