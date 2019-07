Accident mortel à Rogier : le suspect libéré sous conditions

Un piéton avait été tué ce dimanche matin à proximité de Rogier après un accident avec délit de fuite.

Privé de liberté ce lundi après s’être rendu à la police, l’homme suspecté d’avoir renveré mortellement un piéton ce dimanche matin aux alentours de Rogier a été libéré sous conditions, indique le parquet de Bruxelles dans un communiqué. Il n’a par exemple pas le droit de quitter son domicile entre 22h et 6h, il ne peut plus conduire et doit être suivi par un psychologue.

L’intéressé est déjà connu par les services de police et de justice mais n’est pas en état de récidive, avait indiqué le parquet ce lundi.

Le parquet de Bruxelles avait saisi un juge d’instruction du chef d’homicide involontaire, délit de fuite ayant causé la mort, mise en danger de piétons.

La victime de l’accident a été identifiée lundi. Il s’agit d’un homme de 21 ans nommé B.I.P.

Les caméras de vidéosurveillance ont permis de retrouver ce dimanche après-midi le véhicule suspect, abandonné avenue de l’héliport à Bruxelles, après un délit de fuite. L’instruction est toujours en cours.

Rédaction, image Belga