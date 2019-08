53 cafés bruxellois ne respectent pas l’interdiction de fumer

Les services d’inspection du SPF Santé publique ont mené des contrôles dans une centaine de cafés bruxellois dans la nuit du 10 au 11 juillet : environ la moitié d’entre eux ne respectaient pas l’interdiction de fumer dans l’établissement.

Le quotidien De Standaard a rapporté vendredi dernier que les derniers contrôles menés dans les cafés bruxellois par les services d’inspection du SPF Santé publique ont été particulièrement interpellants concernant l’interdiction de fumer dans ces établissements.

97 cafés ont été contrôlés par le SPF Santé publique : 53 établissements ne respectaient pas cette interdiction de fumer, promulguée en décembre 2009. Les inspecteurs du SPF Santé publique imposent des amendes administratives aux propriétaires de cafés qui ne respectent pas cette interdiction. Et si ces amendes ne sont pas payées, les propriétaires de cafés doivent passer en justice. Or, les poursuites par le ministère public sont souvent reportées car le parquet de Bruxelles est surchargé de travail et manque de personnel.

■ Reportage de Thomas Destreille et Marjorie Fellinger.