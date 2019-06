25.000 personnes au Cinquantenaire pour la Fête de la musique

L’édition 2019 de la Fête de la musique, qui s’est déroulée le week-end dernier, a connu un beau succès sous le soleil, s’est réjoui lundi le Conseil de la Musique, qui coordonne l’événement. Le Village de la Musique, implanté au Cinquantenaire à Bruxelles pour la 6e année consécutive, a ainsi rassemblé 25.000 personnes.

La 34e édition de la Fête de la Musique a pris ses quartiers quatre jours durant à travers toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Environ 750 concerts et animations musicales diverses ont en effet été organisées dans plus de 60 villes et communes. Les concerts étaient gratuits et en plein air.

Samedi, le rap a par exemple animé les foules au parc du Cinquantenaire, avec notamment L’Or du Commun, le 77 ou encore Stikstof, et avec une apparition remarquée de Roméo Elvis. Dimanche, Lee ”Scratch” Perry, la légende du dub-reggae jamaïcaine, a marqué la dernière soirée, qui s’est refermée avec Dead Man Ray.

Source/Image: Belga