10.000 manifestants attendus à Bruxelles pour la manifestation nationale de la FGTB

La FGTB attend quelque 10.000 participants ce mardi matin, à Bruxelles, à sa manifestation pour “une sécurité sociale renforcée et justement financée”. Des perturbations sont notamment attendues dans le métro bruxellois.

Quelque 10.000 personnes ont pris part à la manifestation nationale à Bruxelles, a annoncé mardi midi la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles sur son compte Twitter.

Le déficit de la Sécu devrait atteindre 6,4 milliards d’euros à l’horizon 2024 à politique inchangée. “Cela signifie que sans décisions politiques et sociales, nos pensions, nos remboursements de soins de santé, nos allocations sociales risquent d’être rabotés“, souligne la FGTB. Les autres syndicats, à savoir la CSC et la CGSLB, ont décidé de ne pas prendre part à la manifestation de la FGTB.

Concrètement, le rassemblement a lieu à 10h00 au boulevard Albert II, à la Gare du Nord. La marche démarrera à 11h00, en direction de Bruxelles-Midi, où des discours auront lieu sur l’Esplanade de l’Europe, avec les interventions de Robert Vertenueil (président de la FGTB), Miranda Ulens (secrétaire générale de la FGTB), Paul Callewaert (Socialistische Mutualiteit) et Jean-Pascal Labille (Solidaris).

Entre-temps, une action symbolique se tiendra également au Mont des Arts à 12h00. Le syndicat s’attend à une mobilisation d’au moins 10.000 personnes. Un préavis de grève a également été introduit à la CGSP, afin de laisser l’opportunité aux travailleurs de participer au mouvement organisé à Bruxelles. Il ne s’agit toutefois pas d’une grève, souligne la FGTB, même si des perturbations dans les transports en commun ne sont pas exclues.

Du côté de la Stib, les lignes de métro 1, 5 et 2, 6 sont exploitées, toutes les stations sont donc desservies, précise la Stib. Les trams (2 trams sur 3) et les bus (1 bus sur 3) circulent sur les lignes principales mais à fréquence réduite. Du côté de Bpost, aucun problème structurel n’est attendu mais le service fourni par l’entreprise postale pourrait connaître quelques légères perturbations locales ci et là, par exemple en cas de voiries fermées à la circulation. L’action de la FGTB pourrait enfin avoir des conséquences supplémentaires dans certaines prisons alors qu’un mouvement de grève contre l’instauration d’un service minimum au sein des établissements pénitentiaires secoue déjà le secteur depuis plusieurs jours.

La rédaction avec Belga – Photo: Belga