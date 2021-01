Molenbeek : le nouveau hall des sports portera le nom de la championne de Ju-jitsu Amal Amjahid

Un appel a été lancé par la commune il y a plusieurs semaines pour inviter la population à choisir le nom du hall sportif situé au Quai des Charbonnages à Molenbeek. Un projet lancé il y a dix ans et qui portera donc le nom de Amal, signifiant “espoir” en arabe.

Le hall sportif sera composé d’une salle omnisports, une salle de boxe, une crèche une cafétéria ou encore d’une salle polyvalente. L’inauguration est prévue cet été.

Une décision qui ravit la principale intéressée, qui s’est confiée à la RTBF : “Quand on prend du recul et qu’on analyse ce trajet, on se dit que c’est impressionnant. Tout cela, ces titres de champions de monde et d’Europe, n’a été possible aussi que grâce au soutien et l’aide de plusieurs personnes. Tout est possible dans la vie. On peut partir de rien, évoluer… Mais il faut patienter surtout et faire preuve de persévérance.”

🥳 Tellement fière que ce nouveau hall sportif participe à la féminisation de l’espac public, de surcroît en mettant à l’honneur une championne aussi humaine et engagée pour Molenbeek que l’est Amal Amjahid ! ❤️

T.Dest / Image : BX1