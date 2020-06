Molenbeek : la police recherche les auteurs d’un vol avec effraction

Après avoir fracturé plusieurs portes, les trois voleurs ont pénétré dans le commerce. Deux d’entre eux se sont rendus derrière le comptoir, alors que le troisième faisait le guet. Ils ont volé l’argent de la caisse ainsi que des fardes de cigarettes.

Aucune description n’a pu être établie de l’individu qui faisait le guet.

Le second auteur pourrait être âgé de 20 à 30 ans. Il est de taille moyenne et de corpulence mince. Il était vêtu d’un pantalon de jogging et d’une veste de training munie d’une capuche relevée sur sa tête.

Le troisième auteur serait également âgé de 20 à 30 ans. Il est plus grand que le second, il mesure environ 1m80 et est de corpulence mince. Il porte une barbe de quelques jours. Au moment des faits, il portait un pantalon en jeans et une veste à tirette.

Si vous avez des informations sur ces faits, vous pouvez contacter la police via le 0800 30 300 ou par mail: avisderecherche@police.belgium.eu