Leila Agic : “Je ne trouvais pas normal que des gens de 20 ans de plus que moi décident à ma place”

Leila Agic (PS), députée bruxelloise et conseillère communale à Molenbeek, a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw dans L’Interview, ce mercredi sur BX1.

Âgée de 24 ans, Leila Agic est l’une des plus jeunes députées du Parlement bruxellois. Elle explique son engagement dès ses 16 ans, d’abord auprès de… Ségolène Royal en France, puis à Molenbeek, par son envie de représenter sa génération. « Je ne trouvais pas ça normal que des gens qui ont 20, 30, 40 ans de plus que moi, décident à ma place », explique-t-elle. « Je me suis engagée à Molenbeek à 18 ans, au moment où le PS s’est retrouvé dans l’opposition. Et cela s’est finalement bien terminé avec Catherine Moureaux devenue bourgmestre six ans plus tard », ajoute la conseillère communale molenbeekoise.

“Le féminisme doit s’adresser à toutes les femmes”

Le droit des femmes fait clairement partie de ses priorités politiques pour la prochaine législature au niveau régional. « Il y a énormément des combats pour le droit des femmes. Le féminisme doit s’adresser à toutes les femmes. On ne doit pas avoir de discrimination à ce sujet, que ce soit dans les choix vestimentaires, les choix de carrière… », explique Leila Agic. « Je pense qu’on doit permettre aux femmes de choisir ce qu’elles font dans leur vie. Ce qui est important, c’est notre comportement et non ce qu’on porte sur la tête. Même si je comprends que cela suscite un débat : il faut trouver une réponse claire », ajoute-t-elle. Elle confie également espérer voir du changement concernant les comportements sexistes : « J’ai toujours des amies qui continuent de subir du harcèlement sexiste. On doit continuer à chercher des solutions. J’espère qu’on pourra traiter cette question avec un tout autre regard vu que notre Parlement bruxellois a désormais plus de jeunes femmes en son sein ».

