Incendie dans un dépôt : l’exploitant du magasin intoxiqué et non un squatteur

Après enquête, il apparaît que seul l’exploitant du magasin de meubles, situé aux abords immédiats de la place Sainctelette et où s’est déclaré un incendie dimanche matin, était présent, rectifie en fin d’après-midi Johan Berckmans, porte-parole de la police de Bruxelles-Ouest. Il précise que c’est ce dernier qui a été intoxiqué et conduit à l’hôpital. Il n’y a eu aucune autre victime.

La bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, Françoise Schepmans, qui s’était rendue sur les lieux de l’incendie, avait indiqué, sur base des premiers éléments, que deux squatteurs étaient présents au déclenchement du feu et que l’un d’eux avait fui tandis que l’autre avait été intoxiqué et hospitalisé.

Les pompiers ont mobilisé une quarantaine d’hommes sur place, quatre auto-pompes et trois échelles, selon Pierre Meys, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Le dégagement de fumée était important, mais les pompiers sont parvenus à empêcher le feu d’atteindre les bâtiments voisins. A 17H50, Pierre Meys a annoncé que la dernière équipe de pompiers mobilisée venait de rentrer à la caserne.

Le parquet de Bruxelles a désigné un expert incendie, chargé de se rendre sur place et de déterminer la cause à l’origine du déclenchement du feu. Son porte-parole, Denis Goeman, a remarqué en milieu de journée que la piste criminelle n’était pour l’heure pas écartée. Après évaluation de la situation, le cabinet de la bourgmestre annonce que la circulation devrait pouvoir être rouverte dans la soirée rue des Ateliers et sur les quais voisins situés aux abords de la place Sainctelette. Le périmètre de sécurité devrait pouvoir être limité aux trottoirs jouxtant le magasin de meubles. Etant donné l’état de destruction inquiétant du complexe, la bourgmestre avait dans un premier temps estimé que la circulation risquait d’être interrompue jusque lundi.

