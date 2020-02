Dernier jour du mercato d’hiver : le RWDM accueille Nzinga, Guillaume et Ivanof et se sépare de Mbuba et Martens

Pour le dernier jour du mercato d’hiver, le RWDM accueille trois nouveaux joueurs, et se sépare de deux de ses joueurs.

Le club molenbeekois se dote d’un nouvel ailier, Shelton Guillaume (22 ans, qui jouait à Verlaine D2A) pour une durée d’un an et demi, avec option. En outre, l’attaquant Thomas Nzinga (22 ans) rejoint l’équipe, en prêt par Lokeren pour 6 mois. Samedi, le RWDM souhaitait également la bienvenue à Tyron Ivanof (22 ans), leur nouveau numéro 10, venant de Courtrai et qui finira la saison à Molenbeek.

Dans le même temps, le club se sépare de Jean-François Mbuba, qui part en prêt jusqu’à la fin de la saison au RAAL La Louvière. Gertjan Martens quitte également Molenbeek, après une rupture de contrat d’un commun accord.

ArBr – Photo : Belga