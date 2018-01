Action du personnel de la maison de repos Arcadia à Molenbeek-Saint-Jean

Le personnel de la maison de repos Arcadia, à Molenbeek-Saint-Jean, mène une action lundi devant l’entrée du home du CPAS. Les travailleurs entendent ainsi manifester leur ras-le-bol par rapport aux conditions de travail difficiles et plus précisément contre la décision de la direction de mettre en place un nouveau système d’équipes sans période test préalable.

“Et pourtant, il avait été convenu d’une période d’essai”, souligne-t-on au syndicat socialiste FGTB, qui estime qu‘”il est temps que la direction écoute le personnel”. Le home devrait être un endroit de repos et de bien-être pour les personnes âgées mais la situation est toute autre, selon le syndicat, en raison d’un manque de personnel, de temps et de matériel et d’une désorganisation générale. Une réalité pesante pour les occupants de la maison de repos mais aussi son personnel, poursuit le syndicat. “Nous ne demandons rien d’autre que des conditions de travail vivables, pour nous-mêmes et les occupants”, résume la FGTB.

Belga