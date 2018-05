Philippe Pivin sur le tunnel Léopold II : “Nous n’avons toujours pas reçu les plans de déviation de Pascal Smet”

Philippe Pivin (MR), député fédéral et bourgmestre de Koekelberg, a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw dans L’Interview, ce mardi.

Le député fédéral s’est d’abord exprimé sur les tensions entre Israël et Palestine, qui ont fait plus de 55 morts et 2000 blessés près de la bande de Gaza. « Ce qui m’a choqué, c’est le contraste entre ce qu’il se passait à l’ambassade et les manifestations à Gaza », explique Philippe Pivin. « Plus de 2000 blessés, c’est colossal. Je pense qu’il y a des populations qui souffrent et certains ont été utilisés par le Hamas. Il y a une part de responsabilités de part et d’autre ».

Il est ensuite revenu sur les récentes déclarations du secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA) concernant le placement de familles avec enfants dans les centres fermés belges, avant leur expulsion du territoire. « C’est la politique de la main tendue aux gens qui demandent l’asile. Et il y a une politique de fermeté pour les autres », explique Philippe Pivin. « On parle de familles qui ne sont pas dans les conditions pour séjourner en Belgique. Il faut donc qu’une solution soit proposée. […] Theo Francken exécute une mesure qui avait été décidée lors des législatures précédentes », ajoute-t-il.

« Le moment de vérité ? Vers le 15 août »

Le bourgmestre de Koekelberg a enfin donné de nouvelles informations sur la situation autour du chantier du tunnel Léopold II, en partie sur le territoire de la commune. « Le moment de vérité, ce sera vers le 15 août, quand le tunnel sera fermé 24 heures sur 24 », confirme Philippe Pivin. « Mais pour l’instant, nous n’avons pas encore reçu du cabinet de Pascal Smet les plans de déviation autour du tunnel. […] Nous aimerions prendre des mesures d’accompagnement, mais on ne sait pas les prendre, car nous n’avons aucune indication sur la signalisation provisoire. Alors que nous avons toujours les blocs de béton autour de la basilique ».

Selon le bourgmestre, les plans de déviation promis par le cabinet du ministre bruxellois de la Mobilité doivent arriver ce mercredi afin que des déviations puissent être mises en place.

