La version bruxelloise de “Dinner in the sky” aura lieu cette année, du 11 au 24 juin, dans un nouveau lieu: sur le parvis de la basilique de Koekelberg. Trois repas en hauteur par jour seront proposés à 44 convives en même temps.

Quatorze chefs étoilés, pour la plupart bruxellois, participent ainsi à l’événement. Pour la septième année consécutive, la capitale accueillera ce concept hors normes, qui a déjà conquis de nombreux pays dans le monde. A Bruxelles, le parti pris est de faire découvrir la gastronomie étoilée belge “de la façon la plus surréaliste qui soit”, indiquent lundi les organisateurs. Tous les jours, les deux grues élèveront trois fois leur table de 22 gastronomes, le temps d’un déjeuner et de deux dîners, à cinquante mètres d’altitude pour déguster un menu gastronomique cinq services.

L’événement mettra en scène les chefs du Sea grill, de La Paix, du Senzanome, de la Truffe noire, de la Villa in the Sky, du Louise 345, du San Daniele, de la Villa Lorraine, du Bozar Restaurant, de la Villa Emily, d’Alain Bianchin, du De Pastorale, de l’Eau Viveet du ‘t Zilte. Les plates-formes de “Dinner in the sky” continuent à se développer et ont dernièrement été installées en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande et aux Philippines. L’Indonésie, la Pakistan, le Panama, le Pérou et le Bahrein suivront dans les mois à venir, pour afficher un total de 65 pays bénéficiant du concept imaginé par David Ghysels.

Belga