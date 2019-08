L’ULB et la VUB testent un shuttlebus autonome sur le campus de Jette

Des chercheurs de l’ULB et de la VUB vont lancer vendredi, dans le cadre d’un projet pilote, un shuttlebus autonome sur le “Brussels Health Campus” de Jette. Pendant six mois, la navette circulera sans conducteur sur le site universitaire.

Fruit d’une collaboration entre les unités de recherche MOBI et SMIT de la VUB ainsi que LOUISE de l’ULB, le shuttlebus arpentera les allées du campus pendant six mois à partir de ce vendredi à 10h00. En phase de test, il a vu le jour à la suite d’un appel à projets lancé par Innoviris, l’institut d’encouragement de la recherche scientifique et de l’innovation de la Région de Bruxelles-Capitale.

D’une superficie de 32 hectares, le “Brussels Health Campus” accueille des milliers d’étudiants et de travailleurs, en plus des centaines de patients et visiteurs qui se rendent chaque jour à l’hôpital. Un terrain d’étude idéal pour les chercheurs. “Le campus héberge la faculté de médecine et pharmacie de la VUB, l’hôpital universitaire UZ Brussel, mais aussi la Haute Ecole Eramsus, une école primaire, une garderie et un centre de fitness. Le public y est hétéroclite et présente divers schémas de déplacement, ce qui le rend idéal pour nos recherches sur l’acceptation des nouveaux modes de transport, l’aménagement du territoire, l’amélioration des infrastructures et les progrès techniques“, explique la professeure et responsable du projet, Lieselot Vanhaverbeke.

Source/Image: Google Maps