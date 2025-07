Les transports publics gagnent des parts de marché à Bruxelles, derrière la marche et la voiture

Après avoir baissé à partir de la pandémie, la part de marché des bus, trams et métros de la Stib a grandi en 2024 pour atteindre 27% des déplacements dans la capitale. Les déplacements à pied totalisent 31% et la voiture représente encore 29% des trajets, selon les résultats de la dernière étude sur les déplacements dans la capitale, réalisée à la demande de Bruxelles Mobilité.

Dans le détail, l’étude permet d’apprendre que c’est à pied que se font la plupart des déplacements dans la capitale (31%), viennent ensuite les trajets en voiture (29%), puis avec les véhicules de la Stib (27%), à vélo (8%) et enfin en train (2%).

“Les transports publics enregistrent une forte hausse par rapport aux précédentes études : la part du métro, tram et bus n’était que de 22% en 2022“, rappelle la Stib. Et dans les études précédentes, la part modale des transports publics était encore plus basse. “La voiture, qui représentait encore plus que la moitié des déplacements au début du siècle, a perdu du terrain au profit des modes actifs : transports publics, marche, vélo et mobilité partagée.“

La Stib est particulièrement populaire chez les plus jeunes: 49% des déplacements des 12-17 ans et 46% des 18-24 ans sont effectués en bus, tram ou métro. La part de la Stib est la plus basse parmi les 45-54 ans (21%) et les 55-64 ans (22%). “Les investissements de la Région de Bruxelles-Capitale dans les transports publics portent leurs fruits“, se réjouit Brieuc de Meeûs, CEO de la Stib. “Notre part modale est aujourd’hui supérieure à celle d’avant le Covid. Si nous voulons garder le cap, nous devons continuer à investir dans le métro, le tram et le bus à Bruxelles.”

Avec Belga