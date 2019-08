Jette : des riverains se mobilisent pour sauver le saule Gaston

Les habitants de Jette le nomme Gaston. Ce saule centenaire est menacé de disparaitre pour laisser place à un projet immobilier. Depuis ce jeudi matin, les autorités sont en droit de l’abattre, mais ses défenseurs ne l’entendent pas de cette oreille.

L’arbre en question, que les riverains ont surnommé “Gaston”, est un saule blanc situé dans un terrain privé à l’angle de la rue Gaston Biernaux et de la rue Eugène Toussaint à Jette. Il s’agirait du troisième plus gros saule en Région bruxelloise. Il est aujourd’hui menacé par la construction d’un immeuble de vingt-deux appartements et commerces.

Les riverains se sont rassemblés ce jeudi à 15h aux abords de l’arbre pour tenter de le sauver. Ils lui ont même consacré un site internet.

■ Reportage de Marine Guiet et Marjorie Fellinger