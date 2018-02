L’ancienne caserne de gendarmerie d’Ixelles va accueillir temporairement une école primaire

Suite à des travaux de rénovation prévu dans l’école primaire Lutgardis d’Ixelles, la Région bruxelloise et la Commission communautaire flamande (VGC) ont trouvé un nouveau bâtiment pour accueillir les élèves le temps du chantier : ils seront installés dans l’ancienne caserne de gendarmerie d’Ixelles, le nouveau site Usquare où sera développé d’ici 2025 une cité universitaire.

L’école primaire néerlandophone Lutgardis, situé avenue Émile de Béco à Ixelles va bientôt être rénovée et agrandie. Et en attendant la fin de ce chantier, les élèves vont devoir être relogés. La Région bruxelloise et la Commission communautaire flamande (VGC) ont donc proposé de déménager l’école vers le site de l’ancienne caserne de gendarmerie d’Ixelles, actuellement inoccupée. En effet, ce site accueillera à l’horizon 2023-2025 la cité universitaire Usquare, dans le prolongement du campus de la VUB à Etterbeek.

La Région bruxelloise mettra à disposition de l’école un bâtiment et une cour de récréation dans cette ancienne caserne alors que la VGC financera les travaux pour adapter et sécuriser l’infrastructure pour les 220 élèves de cette école néerlandophone ainsi que les professeurs. L’ouverture de cette école temporaire est prévue pour le 1er septembre 2018. Les élèves devraient ensuite retrouver leur bâtiment de l’avenue Émile de Béco d’ici 2020.

Gr.I. – Photo : BX1