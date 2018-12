Ixelles: Willy Decourty (PS) prend sa retraite

L’ancien bourgmestre d’Ixelles a pris la décision de ne pas siéger au conseil communal afin de laisser la place à une jeune.

Pendant 15 ans, Willy Decourty (PS) a été bourgmestre d’Ixelles et a été élu au conseil communal depuis 36 ans. Lors de son dernier mandat, il avait cédé sa place à Dominique Dufourny (MR) à mi-mandat.

Début décembre, il n’a pas prêté serment et Anne Delvaux le remplacera au conseil communal.La coprésidente d’Ecolo Zakia Khattabi et Olivier De Schutter (Ecolo) ne siègeront pas non plus et ils ont été remplacés par Abdeslam Tay et Adrien Volant.

V.Lh./crédit: Facebook