Ixelles : un tapis d’orties installé sur la place Sainte-Croix

Le tapis d’orties a été installé ce matin sur la place Sainte-Croix pour sensibiliser à l’urticaire chronique, dont sont victimes 50.000 Belges.

“Je vous invite à plonger dans ces orties », interpelle Laura, 21 ans, atteinte d’urticaire chronique depuis ses 19 ans. « Vous comprendrez ce que je vis au quotidien, nuits et jours, sans savoir si la crise va partir ni quand elle va revenir…. Ce tapis d’orties placé ici à Bruxelles est un symbole fort et très parlant pour nous patients atteints d’urticaire chronique !”

La prise en charge de cette maladie est loin d’être optimale, comme l’explique le Docteur Roquet, chef de service de dermatologie au Grand Hôpital de Charleroi: “maladie non contrôlée, altération de la qualité de vie et près de la moitié des cas ne sont pas traités. Alors qu’avec une prise en charge adéquate, on remarque une diminution de l’altération de la qualité de vie par exemple ou encore une amélioration de la satisfaction du patient vis-à-vis de son traitement”.

T.Dest / Images: BX1