Ixelles: un budget 2021 à l’équilibre … hors impacts covid

La commune d’Ixelles proposera au vote du prochain conseil communal budget 2021 à l’équilibre, mais sans compter l’impact de la crise sanitaire.

Le Budget 2021 hors Covid présente un résultat positif de 77.097 €. Mais à ce bilan positif, il faut rajouter l’impact négatif de la crise du coronavirus qui impactera Ixelles à hauteur de 3,7 millions € pour 2021. Pour l’échevin des finances, Bea Diallo, ce fut un véritable challenge de boucler le budget 2021: “Entre recettes non perçues, exonérations de taxes pour soutenir les différents secteurs dans le besoin, dépenses exceptionnelles et volonté de soutenir les plus faibles, nous avons dû optimaliser notre fonctionnement à travers de véritables solutions structurelles ! ».

CPAS, Tax-shift, transition économique et dépense de personnel

Dans un communiqué, la commune résume les principaux mouvements du Budget 2021 en 4 points :

Une augmentation des dotations au CPAS de près de 1,1 millions . Pour info, Entre 2017 et 2020, la dotation du CPAS a augmenté de +27%, notamment justifié par l’élargissement des missions du CPAS et l’augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration et de l’aide sociale.

de près de . Pour info, Entre 2017 et 2020, la dotation du CPAS a augmenté de +27%, notamment justifié par l’élargissement des missions du CPAS et l’augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration et de l’aide sociale. Suite au Tax-shift du gouvernement fédéral, les recettes des communes générées par l’Impôt sur les personnes physiques (IPP) ont été moins importantes qu’escompté.

Un investissement structurel de près de 500.000 € , dans les nouvelles politiques de transition écologique et innovation citoyenne

, dans les nouvelles politiques de transition écologique et innovation citoyenne Une augmentation des Dépenses de Personnel de près de 4,6 millions avec l’introduction des chèques-repas pour le personnel communal, la revalorisation du statut pécuniaire suite aux mesures décidées par la Région ou encore la prise en charge à 100% des frais de transport pour le personnel. Ces mesures viennent compenser l’absence de revalorisation salariale attendue depuis des années par le personnel communal.

Des dépenses qui ont dû être compensé par certains efforts budgétaires. Un réduction de 20% des dépenses de fonctionnement de la commune pour un total de 4 millions d’euros et une optimalisation de la gestion et du recouvrement de certaines recettes comme le stationnement.

“Plus de solidarité depuis le début de la crise”

Le Bourgmestre de la commune, Christos Doulkeridis, insiste-lui sur une augmentation de la solidarité: « En 2020, nous avons dû changer nos orientations avec la Covid et les axer vers encore plus de solidarité. En 2021, nous allons continuer d’être solidaires, autant que possible mais également en poursuivant certains projets et objectifs que nous nous étions fixés en investissant pour une commune plus agréable à vivre, plus accessible et plus verte ».

9 millions pour la culture, la jeunesse et le sport

Pour faire des dépenses malgré la crise, la commune propose un budget extraordinaire et annonces différents investissements.

Culture, jeunesse, crèche, sport : 9.091.000 €

Musée d’Ixelles : 3.421.000 €

Espace public et espaces verts : 5.443.048€

Rénovation urbaine, via la politique régionale de la ville et les contrats de quartier : 28.677.000 €

Logements et bâtiments communaux : 8.486.252 €

Les dépenses concernant le personnel communal trop élevés pour l’opposition

Gautier Calomne, chef de groupe MR à Ixelles parle d’un budget en trompe l’œil: ‘Je suis étonné que l’on soit seulement en équilibre sans le Covid, alors que l’on nous parlait de 5 millions d’euros de recettes supplémentaires à cause de l’augmentation des additionnelles du précompte immobilier.” Explique le conseiller communal qui pointe également de trop grandes dépenses concernant le personnel communale: ” Je constate également que la tendance vers une augmentation du coût du personnel se confirme cette année, nous sommes une des communes qui a le plus grand nombre d’équivalent temps plein par rapports au nombre d’habitants.”

Le vote est prévu pour le 25 février.

J.M / Photo : Belga