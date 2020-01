Ixelles : le service de la culture devient bilingue

Alors que la culture était gérée, à Ixelles, par deux services distincts en fonction de la langue, les échevins Ken Ndiaye (Ecolo) et Els Gossé (Groen) ont décidé de réunir leurs services.

Désormais, les bureaux des deux échevins sont situés l’un à côté de l’autre, tandis que les équipes travaillent ensemble. “On s’est vite rendu compte que la séparation physique, avec des équipes différentes dans des bâtiments différents, créait beaucoup de difficultés, car chacun créait des activités de son côté“, relate Thomas Prédour, chef de cabinet de l’échevin Ken Ndiaye (Ecolo), “Cette séparation n’avait pas de sens. Les échevins ont alors pris l’habitude de se voir régulièrement. Avant de décider de ne plus former qu’un seul service“.

Cette fusion permet désormais une plus grande cynergie entre les projets francophones et néerlandophones développés à Ixelles. “On a entendu le besoin de développer des projets ensemble. Cette idée de communiquer, de collaboration et de co-construction permet de montrer également l’exemple aux associations culturelles, de les inciter à collaborer ensemble peu importe leur identité linguistique“.

En outre, les deux échevins prévoient également de communiquer de façon bilingue et commune à la population. De même, ils ont présenté lundi un plan culturel commun aux deux langues.

Arnaud Bruckner – Photo : Belga / Th. Roge