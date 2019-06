Collision en chaîne à Ixelles

Quatre voitures ont été touchées.

Une collision en chaîne à eu lieu ce lundi vers midi à proximité des Etangs d’Ixelles. Un automobilise est en effet entré en collision avec une voiture parquée au rond-point situé entre la rue Antoine Labarre et l’avenue Guillaume Macau, nous a indiqué Ilse Van de Keere, porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles. Deux autres voitures ont ensuite été touchées, l’une après l’autre. Aucun passager n’était présent dans les trois voitures embouties, il n’y a donc pas de blessé. Le conducteur dans la voiture à l’origine de l’accident n’a pas été blessé non plus.

Vers 13h, le propriétaire d’une des voitures n’avait pas encore été identifié. Sa plaque de voiture n’était en effet pas identifiable en raison de l’accident. Les voitures devront être remorquées.

Rédaction, image Alerte/Contre Police Bruxelles