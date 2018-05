Elections communales: le CDH présente sa liste commune avec le CD&V

La section forestoise du CDH a présenté vendredi sa liste complète en vue des élections prochaines. Un tiers des candidats sont des candidats d’ouverture qui ne sont pas membres du parti.

“La liste validée ressemble à Forest, une commune aux 1000 visages : elle présente des candidats de tous les quartiers, de toutes les origines, de tous les âges. La plus jeune candidate à 21 ans, et l’aînée, et pas la moins dynamique, a 86 ans. Le CDH est un parti intergénérationnel, ouvert à tous et pas réservé à une élite intellectuelle. C’est avec ces balises que Laurent Hacken, la tête de liste déjà désignée en mars dernier, a conçu la liste. 22 des 37 candidats se lanceront dans leur première campagne, un chiffre qui prouve que de nombreux citoyens ont encore envie de s’investir et se bouger pour améliorer le quotidien de leur commune”, explique la section locale.

Le parti humaniste, qui se trouve actuellement dans l’opposition, annonce sa volonté “d’inverser la tendance de la majorité actuelle à s’opposer systématiquement à toute initiative citoyenne”. “La participation citoyenne et la concertation sur les grands projets devront être au cœur de l’action de la prochaine majorité communale si le CDH y participe, ce qui est évidemment son objectif après 12 ans de présence dans l’opposition. Le programme de la liste est en cours de finition. L’objectif global est de réveiller Forest, une commune qui a été gérée sans ambition depuis trop d’années”, indique Laurent Hacken, actuellement conseiller communal.

J. Th.