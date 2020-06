Etterbeek remplace temporairement les noms de rue coloniaux par des noms de femmes

Les nouvelles plaques ont été installées ce lundi 15 juin pour une durée de 9 mois.

Etterbeek a décidé de renommer temporairement le noms de rue coloniaux par des noms de femmes, indiquent les échevins Ecolo du Collège communal. Onze rues de la commune sont concernées. Les nouvelles plaques ont été installées ce lundi 15 juin pour une durée de 9 mois. “Les femmes choisies illustrent la diversité des parcours et des origines qui font la richesse de la population bruxelloise”, indiquent Françoise de Halleux, échevine en charge de l’Egalité des Genres & Diversité, et Karim Sheikh Hassan, échevin en charge de l’Espace Public.

Ils souhaitent ainsi “conscientiser sur le passé colonial de la commune et sur la mémoire sélective qui opère encore dans les dispositifs pédagogiques.” A partir du Septembre 2020, plusieurs balades pédagogiques à l’intention des riverains et des écoles seront organisées en partenariat avec des historiens, précisent-ils. Un dépliant informatif contenant un plan des balades ainsi qu’une biographie des personnages féminins mis à l’honneur est en cours de réalisation et sera mis à disposition à la Maison Communale et sur le site de la Commune.

Rédaction