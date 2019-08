Etterbeek : la Stib annonce le changement des rails de tram à La Chasse

La Stib annonce des prochains travaux sur les voies de tram entre les arrêts Église Saint-Antoine et Acacias, du 6 août au 4 octobre prochains.

Les rails de tram sur l’avenue Eudore Pirmez (entre les arrêts Église Saint-Antoine et La Chasse) et dans le carrefour de La Chasse doivent être remplacés, annonce la Stib sur son site internet. Ce chantier implique donc l’interruption des trams 81 entre les arrêts Église Saint-Antoine et La Chasse, du 7 août au 4 octobre.

En outre, la circulation automobile sera coupée au niveau du carrefour de La Chasse du 10 au 15 août. Elle sera également perturbée sur l’avenue Eudore Pirmez du 2 septembre au 4 octobre. Les trottoirs seront en effet réaménagés durant ce chantier.

Déviations prévues

Le mardi 6 août, dès 20h00, pour permettre l’installation des déviations et des aiguillages nécessaires, des T-bus circuleront entre les arrêts Flagey et Montgomery.

Et du 7 août au 4 octobre, suite à l’interruption de la circulation du tram 81, les navetteurs devront parcourir à pied les 500 mètres séparant les arrêts Église Saint-Antoine et La Chasse. L’arrêt La Chasse est également déplacé, à hauteur du n°34 de l’avenue de La Chasse.

Enfin, durant cette même période, les bus 36 en direction de Konkel sont déviés entre les arrêts Nerviens et Onze Novembre via Merode et l’avenue de la Chasse. Les arrêts Leman et Louis Hap ne sont pas desservis. L’arrêt Nerviens est déplacé à l’arrêt de la ligne de bus 27 direction Andromède, et l’arrêt La Chasse est déplacé avenue de La Chasse, à hauteur de la place des Acacias.

Et les bus 36 en direction de Schuman sont déviés entre les arrêts Onze Novembre et Louis Hap par la rue des Platanes. L’arrêt La Chasse est déplacé place des Acacias, à hauteur du n°14.

Gr.I. – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq