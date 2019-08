Etterbeek : il n’y a déjà plus d’eau dans les fontaines Place Jourdan

Depuis la semaine dernière, il n’y a plus d’eau projetée par la fontaine sur la Place Jourdan. Une information de nos confrères de Bruzz. En cause, une fuite dans les réservoirs, seulement six mois après l’inauguration de la place. Beliris a annoncé que des travaux seront bientôt effectués afin de remplacer les réservoirs.

Dix fontaines illuminées. C’était le résultat d’un travail qui a duré 14 mois sur la Place Jourdan. Seulement, six mois après l’inauguration de la nouvelle place, il n’y a déjà plus d’eau qui coule des fontaines.

En cause, une pression trop basse pour pomper l’eau à travers les fontaines. Le gestionnaire Beliris a indiqué que des travaux allaient bientôt être mis en oeuvre afin d’y remédier.

T.D. / Image : Belga