Molenbeek : fin de confinement au MIMA, qui a rouvert aux visiteurs

Alors que le musée avait fermé ses portes en mars, confinement oblige, le MIMA a rouvert au public ce mercredi.

Le musée a réalisé une série d’adaptations pour permettre un retour des visiteurs. “On est prêt à vous accueillir en sécurité“, assure Michel Delaunoit, co-fondateur du musée. “Pour visiter le musée, il faut prévenir, mais le quota est aujourd’hui largement en dessous, donc vous pouvez venir sur place et vous aurez accès. Il faut aussi avoir son masque, il y a des savons, et les distanciations sociales sont imposées“.

Le MIMA a rouvert ses portes sur l’exposition Zoo, qui avait débuté peu de temps avant le confinement. “Elle traite de l’anthropomorphisme qui existe depuis la nuit des temps. On a sollicité onze artistes qui ont traité de ce sujet. C’est l’homme-animal, ou l’animal-homme“, explique le fondateur, qui a présenté une série d’oeuvres dans ‘Toujours Plus d’Actu‘ sur BX1+ “C’est utiliser le caractère humain et de le transformer en animal, pour voir à la fois nos qualités et nos défauts. Il y a beaucoup d’humour dans cette exposition, qui est réservée à toute la famille“.

Si l’exposition était prévue jusqu’à la fin août, le musée pense à la prolonger.

■ ArBr – Interview de Fabrice Grosfilley et images de Nicolas Franchomme