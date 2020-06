Bruxelles revit : revivez notre troisième émission depuis le quartier Matonge

Pour ce troisième numéro de Bruxelles revit, l’émission de BX1+ lancée dans le cadre de l’opération Wake Up Brussels, Soraya Amrani et Charlotte Maréchal ont pris la direction du restaurant l’Horloge du Sud, au cœur du quartier Matonge.



Au cours de cette troisième émission, Soraya Amrani et Charlotte Maréchal sont parties à la rencontre de plusieurs acteurs du quartier, et notamment :

■ Awa Senne Sarr, gérant du restaurant l’Horloge du Sud

■ Danièle Devisscher, gérante du magasin Nénuph’art, et Baptiste Lardeux, patron du bar à vins Titulus

■ Christophe Loir, chercheur au département d’histoire, arts et archéologie à l’ULB

■ Sarah Gilbert, enseignante à l’Athénée Charles Janssens

■ Pauline Bombaert, réalisatrice et animatrice à l’ASBL Comme un lundi, et Arnaud Nutin, éducateur à SOS Jeunes

■ Elisabetta Spada, chanteuse

Bruxelles Revit – 10/06/2020 Pour ce troisième numéro de Bruxelles revit, l'émission de BX1+ lancée dans le cadre de l’opération Wake Up Brussels, Soraya Amrani et Charlotte Maréchal prennent la direction du restaurant l'Horloge du Sud, au cœur du quartier MatongeRetrouvez tous les contenus de Bruxelles revit sur notre site 👉https://bx1.be/dossier/wake-up-brussels/?theme=classic Publiée par BX1 sur Mercredi 10 juin 2020

► Bruxelles revit, c’est tous les mercredis et vendredis du mois de juin, de 19h à 20h sur BX1+ et BX1.be



► Tous les contenus de l’opération Wake Up Brussels

► Tentez de remporter des cadeaux bruxellois, en participant à notre concours “Le mix des sons”