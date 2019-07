Bruxelles : une fresque du parcours Street Art met à l’honneur Eddy Merckx et Yvonne Reynders

Une nouvelle fresque artistique a été dévoilée ce mercredi sur les murs de l’Institut des Arts et Métiers de Bruxelles, à l’occasion du passage du Tour de France à Bruxelles.

C’est l’artiste française Amandine Levy qui a été appelée pour réaliser cette fresque géante de plusieurs mètres de haut, qui met à l’honneur deux grands champions cyclistes : le “Cannibale” Eddy Merckx, dont on célèbre les 50 ans de sa première victoire sur le Tour de France, et Yvonne Reynders, cycliste schaerbeekoise qui a remporté quatre championnats du monde de cyclisme sur route ainsi que trois titres mondiaux en poursuite, en cyclisme sur piste.

Cette fresque sur les murs de l’Institut des Arts et Métiers fait également partie du parcours Street Art de la Ville de Bruxelles.

Yvonne Reynders, née en 1937, était présente pour découvrir cette fresque avec l’artiste. “C’est le genre de choses dont on rêve, mais qui généralement ne se réalise jamais”, a-t-elle dit. “Quel grand honneur pour moi de me retrouver ici à cette occasion. Et quelle magnifique fresque. Je remercie tout le monde pour ce très beau travail. Et soyez sûr(e)s que je n’oublierai jamais ce jour…”

■ Images de Belga/Eric Lalmand