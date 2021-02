Plan grand froid : communes et associations ouvrent de nouvelles places pour les sans-abris

Outre la mise en place d’un plan régional grand froid, annoncé mardi par le ministre de l’Action sociale Alain Maron (Ecolo), plusieurs associations ainsi que les communes mettent en place des mesures locales pour aider les sans-abris à trouver un peu de chaleur en cette période difficile.

Comme expliqué ce mardi, la gare de Bruxelles-Midi et la station de métro Botanique restent ouvertes durant la nuit, alors que près de 3 500 places d’hébergement ont été activées ces dernières semaines par la Région bruxelloise et les diverses associations en charge de cette aide comme Bruss’Help, le Samusocial, la Croix-Rouge,… Un numéro vert a également été mis en place pour aider les sans-abris à trouver une place : 0800/99 340. Ce numéro, disponible 24 heures/24, est également destiné aux personnes qui souhaitent signaler la présence en rue de personnes dans le besoin.

Selon les associations Médecins du Monde, Médecins sans Frontières et la Plateforme citoyenne BXLRefugees, ces ouvertures ne suffisent toutefois pas : “Nos équipes sont confrontées tous les jours à des personnes sans-abri qui ne trouvent pas de place d’hébergement et pour qui on ne trouve pas de solution”, indiquent-elles. Elles demandent notamment l’ouverture de bâtiments actuellement vides pour faire face à cette demande grandissante.

Et au niveau local ? Voici ce qui est prévu.

Auderghem

La Croix-Rouge a installé un nouvel accueil de nuit d’urgence au sein de la maison des jeunes d’Auderghem (en face du stade communal), à la demande du bourgmestre Didier Gosuin (DéFI). La section locale auderghemoise s’est occupé de l’installation de lits de camp et de couvertures, et fournit également aux cinq personnes qui peuvent occuper ces lieux de la nourriture et des produits d’hygiène. L’espace est temporaire, et devrait être installé jusque fin février.

Berchem-Sainte-Agathe

L’épicerie sociale du CPAS ouvre ses portes aux sans-abris du lundi au vendredi de 9H à 16H avec possibilité de boire une soupe chaude. La cellule “logement” du CPAS oriente vers un accompagnement spécifique vers les structures d’accueil d’urgence régionales.

Etterbeek

Un centre d’hébergement d’urgence est mis en place pour compléter le chauffoir de nuit existant de 15 places, lequel tourne déjà à pleine capacité. Le bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De Wolf (MR), a également ordonné aux services de police des mesures spéciales de protection des sans-abris, entre 20h et 7 h du matin, par le biais d’une ordonnance de police.

En application de cette ordonnance, toute personne sans abri présente sur le territoire etterbeekois est dans l’obligation de trouver refuge au sein du dispositif déployé par la commune afin d’y être protégée. A défaut de respecter cette obligation, les personnes pourront y être emmenées indépendamment de leur consentement, en raison du risque certain, des conditions climatiques actuelles, sur la sécurité des sans-abris.

Selon les premières informations confirmées par la commune, aucune arrestation administrative n’a encore dû être menée à l’heure d’écrire ces lignes, alors que le chauffoir de nuit affiche quasiment complet tous les soirs. Plusieurs sans-abris se sont également présentés spontanément au nouveau centre d’hébergement, rapporte-t-on à la commune.

Forest

Dès ce jeudi, la commune de Forest met en place un espace de répit de jour dans la cafétéria du centre sportif du Bempt, sur le Boulevard de la 2e Armée britannique. Cet espace peut accueillir 25 personnes, du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00. Des boissons chaudes, des lits de camp, des couvertures et sacs de couchage sont mis à disposition des personnes accueillies, avec l’aide de la Défense et de la Haute fonctionnaire. Cet espace est ouvert pour une durée encore indéterminée, précise la commune.

Schaerbeek

La Croix-Rouge a ouvert un nouvel accueil de nuit au sein de la gare de Bruxelles-Nord avec l’installation d’une trentaine de matelas et de couvertures. “Douze personnes y ont passé la nuit” de mercredi à jeudi, rapporte la porte-parole de la Croix-Rouge Nancy Ferroni. Des lavabos et W.-C. sont également prévus pour toutes les personnes accueillies. Ce dispositif d’urgence devrait être maintenu jusque fin février.

Woluwe-Saint-Lambert

Pour offrir un peu de répit, de réconfort et de chaleur aux personnes fortement précarisées, la commune de Woluwe-Saint-Lambert met à leur disposition une salle d’accueil de jour à la maison des associations (4, place Saint-Lambert). Elle est accessible du lundi au vendredi de 13h à 17h. Les personnes sont accueillies par un éducateur de rue du service communal de la prévention, des boissons chaudes sont offertes, un soutien psycho-social est proposé.

Gr.I. avec V.d.T. – Photo : Belga/Benoît Doppagne