Métro 3 : ce que contient la note de Beliris

Hier, Beliris a déposé une note sur la table du gouvernement bruxellois concernant une suspension du Métro 3. Il y aurait un problème de surcoût au niveau de l’extension entre la gare du nord et Bordet. La note affiche un montant total de 2.466.765.319,20 €. L e fonds fédéral a proposé quatre options possibles au gouvernement de Rudi Vervoort.

Dans un premier temps, l’option est de négocier. Poursuivre le programme Bordet-Nord et mandater Beliris de négocier avec les entrepreneurs dans le but d’avoir une meilleure offre. Mais de nouvelles négociations vont nécessiter la mise en place d’un groupe d’expert, et ainsi, des coûts supplémentaires.

La deuxième option, consiste à revoir les différentes offres à la baisse, mieux comprendre et analyser les problèmes techniques et les risques. Cette phase d’analyse risque de durée six mois, et pendant ce temps, les activités sur le chantier devront être suspendues.

La troisième option est de modifier la procédure et revoir le projet. Dans ce scénario, le chantier pourrait être divisé en plusieurs petites parties, afin de répartir les risques. Ou alors, il faudra retirer certains éléments, comme enlever trois stations sur les sept.

La quatrième option est celle que Beliris envisage : arrêter totalement le programme. Pour Beliris, si la Région ne peut pas financer l’ensemble du projet à la suite de la réception des deux offres, c’est la seule option possible.

Alors, malgré des discussions demain, le gouvernement bruxellois a jusqu’au 15 juillet prochain pour rendre sa décision.

L’extrait de la note de Beliris peut être consulté ici.

■ Explications de Camille Paillaud dans le 12h30