Grogne des agriculteurs : L’homme qui a lancé un cocktail Molotov sur la police jugé en mai

L’homme interpellé mardi pour avoir lancé un cocktail Molotov lors de la manifestation des agriculteurs à Bruxelles, comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Bruxelles le 28 mai prochain, a confirmé mercredi le parquet de Bruxelles. Il s’agit d’un homme de 40 ans originaire de Flandre orientale.

Des centaines d’agriculteurs, au volant de près de 250 tracteurs, ont manifesté mardi sur la rue de la Loi et la place du Luxembourg à l’occasion d’une troisième action européenne organisée par la fédération européenne Via Campesina (ECVC) et les fédérations agricoles wallonnes Fugea, FJA et FWA. Des manifestants ont notamment mis le feu à des bottes de paille et lancé des pétards et feux d’artifice sur les forces de l’ordre.

Ils ont également déversé du purin et des betteraves sur la rue de la Loi ainsi que sur la fresque “The Future is Europe”. La presse a également été la cible de pétards et de jets d’œufs, et un journaliste qui prenait des photos a été frappé au visage. Deux policiers ont également été blessés. La police a arrêté durant cette manifestation un homme qui a jeté un cocktail Molotov artisanal sur une botte de foin lancée dans une cage d’escalier menant à la station de métro Maelbeek.

Les pompiers et la police étaient présents à ce moment-là pour éteindre les incendies et assurer la sécurité sur place. “La personne impliquée est un homme de 40 ans originaire de Flandre orientale”, a indiqué le parquet de Bruxelles. “Mis à la disposition du parquet, il a été cité à comparaître pour incendie volontaire de biens immobiliers avec suspicion de présence humaine, détention d’arme prohibée et détention d’objets dangereux dans le cadre d’une manifestation. Le prévenu devra répondre de ces faits devant le tribunal correctionnel le 28 mai”.

Belga – Photo : Belga