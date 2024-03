Grogne des agriculteurs : deux policiers blessés, une arrestation pour des jets de cocktail molotov

Deux policiers de la zone de police Bruxelles Capitale/Ixelles ont été blessés mardi lors de la manifestation des agriculteurs sur la rue de la Loi. Une personne a par ailleurs été arrêtée judiciairement à la suite de jets de cocktails molotov en direction des forces de l’ordre. Celles-ci ont aussi été visées par d’autres projectiles, comme des feux d’artifice et des pétards. Au total, 250 tracteurs se sont retrouvés dans le quartier européen.

Les affrontements à distance entre les agriculteurs et les policiers sur la rue de la Loi, mardi midi, en plein cœur de la troisième manifestation des agriculteurs européens, ont blessé deux policiers, a indiqué mardi la zone de police Bruxelles Capitale/Ixelles. Les deux agents ont été transférés à l’hôpital et ont respectivement 11 et 13 jours d’incapacité de travail. Une personne a été arrêtée judiciairement à la suite de jets de cocktails molotov en direction des forces de l’ordre, précise encore la police.

Celles-ci ont fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants après des jets de vélos et trottinettes partagés, ainsi que de mobilier urbain depuis le pont surplombant la chaussée d’Etterbeek. Les manifestants ont aussi mis le feu à de la paille dans le tunnel piétonnier sous la rue de la Loi. Du fumier, des betteraves ou encore des palettes ont également été déversés sur la route, ainsi que sur la fresque “The Future is Europe”.

De nombreux dégâts ont été constatés sur la voirie, a indiqué pour sa part Inge Paemen, porte-parole de l’administration régionale Bruxelles Mobilité. “Nous attendons le départ des tracteurs. Les équipes de Bruxelles Propreté vont ensuite nettoyer, avant une inspection minutieuse par nos équipes dans la soirée”, précise-t-elle. “Nous avions déjà constaté des dommages sur le mobilier urbain et les pavés lors des précédentes manifestations. Ceux-ci venaient juste d’être réparés.”

View this post on Instagram A post shared by BX1 (@bx1_officiel)

Départ et perturbations

Les 250 tracteurs présents à Bruxelles ont quitté la rue de la Loi et la place du Luxembourg en direction des axes sortants de la capitale vers 1§ heires, a annoncé la zone de police Bruxelles Capitale/Ixelles et l’administration régionale Bruxelles Mobilité.

Les convois de tracteurs ont commencé à quitter la capitale depuis 15h45, ont indiqué la police et Bruxelles Mobilité. Ils ont emprunté notamment le boulevard de la Woluwe (R22) vers Zaventem, la petite ceinture de Bruxelles dans les deux sens et l’avenue de Tervueren (N3) vers les Quatre Bras. Des perturbations ont été constatées sur ces axes et aux alentours, ainsi que sur le ring de Bruxelles et l’E40 vers Louvain. La rue de la Loi, la place du Luxembourg, la chaussée d’Etterbeek et l’avenue d’Auderghem sont restées fermées un moment à la circulation avant de rouvrir, tout comme les tunnels Tervuren, Cinquantenaire, Loi et Reyers en direction du centre. Du côté des transports en commun, la Stib indique que les stations de métro Maelbeek et Schuman sont rouvertes depuis 17h30.

#Breaking #Farmers #Protests: This morning, several hundred tractors returned to #Brussels in force. The most aggressive demonstration I’ve seen since the 2020 #covid riots. Here, farmers set fire to the exit of Schuman metro station which sits under @EU_Commission & @EUCouncil. pic.twitter.com/AHC5KPRD87 — Marc Tilley (@TilleyMarc) March 26, 2024

Des tensions entre des agriculteurs, la police et des journalistes

Les confrontations entre les agriculteurs et la police ont été intenses, mardi midi, aux abords de la rue de la Loi et du rond-point Schuman. Ces affrontements ont mené à des tensions au sein même de la manifestation, entre des participants et des journalistes, pris à partie avec des jets d’œufs et de pétards à leur encontre. L’un d’eux a même été frappé.

De nombreux agriculteurs n’ont pas caché leur inquiétude quant à la présence nombreuse de journalistes, photographes et cameramen durant la manifestation. Selon eux, un policier en civil s’est fait passer pour un journaliste ou photographe. Dès les premières heures de la protestation, des manifestants tentaient de masquer les caméras et des membres de la presse ont été bombardés d’œufs, de feux d’artifice et de pétards. Un journaliste qui voulait photographier les agriculteurs a par ailleurs été frappé au visage durant la manifestation.

Aucune interpellation n’a toutefois eu lieu à ce moment de la journée, les policiers restant en retrait et utilisant principalement des canons à eau et des lacrymogènes pour garder les manifestants à distance et calmer les esprits. Certains manifestants semblaient par ailleurs craindre d’être poursuivis par la suite sur base de vidéos.

Lundi, le parquet de Bruxelles a en effet annoncé que trois agriculteurs soupçonnés d’avoir commis des actes de violence contre la police lors d’une précédente manifestation à Bruxelles, fin février, ont été identifiés grâce à des images vidéos. L’un d’eux a déjà été auditionné par la police puis relaxé. Les deux autres seront prochainement convoqués pour être entendus. La police reste présente en nombre autour de la rue de la Loi, notamment, afin de surveiller la situation et d’éteindre toute nouvelle tension autour de la manifestation.

🔥Feu sur les escaliers autour de Malbeeck pour accès à rue de la Loi. Feu en dessous du pont de Maalbeck – 😱les pompiers qui essayaient d’eteindre le feu sont visés par des projectiles. Please respect our infrastructure, firefighters, police…! 😌 pic.twitter.com/Hjywl2JGTR — Dimitri Strobbe 🚧 (@dimitristrobbe) March 26, 2024



Photo : Belga