Formation bruxelloise: Elke Van den Brandt appelle à une coalition Groen, Open VLD, Vooruit et CD&V

Elke Van den Brandt propose une coalition Groen, Open VLD, Vooruit et CD&V pour le gouvernement bruxellois, annonce l’agence de presse Belga.

Côté néerlandophone, les échanges pour la formation bruxelloise sont menés par Elke Van den Brandt, dont la formation, Groen, a remporté 4 des 17 sièges réservés aux néerlandophones. La Team Fouad Ahidar, de l’ancien député Vooruit, est devenue la deuxième formation avec 3 sièges, en partant de rien. La N-VA, le Vlaams Belang, l’Open VLD et Vooruit ont obtenu 2 sièges chacun, tandis que le CD&V et le PVDA ont obtenu un siège.

“Nous avons entendu l’ensemble des partis flamands représentés ainsi que leurs souhaits au cours des deux dernières semaines. La N-VA, l’Open VLD et Vooruit ont fait savoir dans ce contexte que, pour eux, il n’est pas possible de collaborer avec la liste Team Fouad Ahidar. De ce fait il n’y a pas de possibilité de coalition à trois”, a expliqué Mme Van den Brandt., a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

Annonçant l’ouverture de nouvelles discussions avec l’Open VLD, Vooruit et le CD&V, Elke Van den Brandt a dit “désapprouver la manière dont certains ont communiqué à propos du maintien à l’écart de la Team Fouad Ahidar”. “Je suis profondément en désaccord avec certains points du programme de la Team Fouad Ahidar, mais la position selon laquelle elle veut instaurer la sharia est totalement injuste et dommageable. Bruxelles a besoin de lien et non de polarisation”, a commenté Elke Van den Brandt, dans un communiqué.

Celle-ci étudie à présent un scénario alternatif à quatre partis. “Je vais inviter l’Open VLD, Vooruit et le CD&V à tenter de parvenir à un accord. Bien entendu, nous cherchons une formule qui permette à chaque parti d’avoir un poids suffisant, sachant qu’il n’y a que trois mandats pour quatre partis. Je compte sur leur sens des responsabilités”, a ajouté Mme Van den Brandt. Selon la cheffe de file de Groen, il devrait être possible de parvenir à un accord. Elle évoque à ce sujet différents points de convergence entre ces partis, tels que l’ambition de mettre de l’ordre à Bruxelles, à la fois en termes budgétaires et de simplification des institutions. Ces partis partagent également l’ambition de responsabiliser les citoyens en les guidant vers des emplois intéressants, en investissant dans des logements abordables et en continuant à améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers de Bruxelles.

Le fait que les quatre partis aient également bien travaillé ensemble au cours des cinq dernières années renforce, à ses yeux, la confiance. “Le collège de la Commission Communautaire flamande a toujours entretenu de bonnes relations avec Benjamin Dalle (ndlr: ministre flamand en charge des Affaires bruxelloises au sein du gouvernement Jambon), qui dirige les négociations pour le CD&V. Cela nous rend optimistes quant à l’évolution constructive des discussions”, a encore dit Mme Van den Brandt. Selon celle-ci, une telle coalition correspondrait en grande partie à la coalition du côté francophone, “où des discussions sont en cours entre le MR, le PS et Les Engagés”.