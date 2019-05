Elections 2019 : Leila Agic (24 ans) et Ariane de Lobkowicz d’Ursel (23 ans) font leur entrée au Parlement bruxellois

Parmi les nouveaux députés aux Parlement bruxellois, il y a de nombreux nouveaux visages. La jeunesse est aussi représentée via Leila Agic (PS), 24 ans et Ariane de Lobkowicz (DéFI), âgée seulement de 23 ans.

Leila Agic a totalisé ce dimanche 2.855 voix. La Molenbeekoise occupait la septième place sur la liste du PS, emmenée par Rudi Vervoort.

Désormais députée bruxelloise, Leila Agic souhaite notamment se pencher sur les thématiques du droit des femmes et de l’éco-socialisme : “C’est un immense honneur de pouvoir siéger au Parlement bruxellois et de représenter les Bruxellois mais surtout de pouvoir porter la voix des jeunes au sein de cet hémicycle”, explique-t-elle à la RTBF. « C’est une très grande responsabilité. Je dois montrer à mon parti qu’il a eu raison de me faire confiance. Montrer aussi à l’ensemble de la classe politique qu’il faut faire confiance aux jeunes, qu’ils peuvent apporter de la fraîcheur, de la nouveauté au débat politique. J’ai hâte d’entamer ce challenge. »

Grâce au soutien des bruxellois.e.s, le PS reste le 1er parti de Bruxelles … et me permet de devenir députée à 24 ans !

Avec 2.476 votes, Ariane de Lobkowicz-d’Ursel (DéFI) est la benjamine des nouveaux députés. La fille de Stéphane de Lobkowicz, ex-échevin ucclois et député régional (MR puis cdH) et de la députée Barbara d’Ursel (DéFi) était 48ème sur la liste. Elle dépasse même des cadres du parti comme Marc Loewenstein (2.058 votes) et Emmanuel De Bock (2.248).

Parmi les thèmes de campagne de la jeune femme figurent notamment la défense du bien-être animal, un combat qui était également porté par sa mère, décédée en 2017. “Elle se sent comme une obligation de poursuivre le combat politique de sa mère. Au départ, c’est d’ailleurs plutôt ma fille qui a entraîné sa mère à en faire un de ses combats politiques”, expliquait Stéphane de Lobkowicz, dans la Capitale.

