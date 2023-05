Sacs oranges, déchets alimentaires, collectes différentes… : voici ce qui change à Bruxelles dès le 15 mai

Dès ce lundi 15 mai, la réforme de la collecte des déchets de Bruxelles Propreté va être officiellement lancée.

Cette réforme de la collecte des déchets, annoncée ces derniers mois par le gouvernement bruxellois, annonce plusieurs changements pratiques pour les Bruxellois des 19 communes. Le calendrier des sorties sera ainsi différent dès ce lundi, et le tri des déchets organiques et d’une série de déchets en plastique dans le sac bleu sera désormais obligatoire. Et en détails ? On vous explique tout ci-dessous.

Quand sortir mes sacs-poubelles ?

L’agence régionale Bruxelles Propreté a distribué dans la boîte aux lettres des ménages bruxellois un nouveau calendrier indiquant quand ils devront désormais sortir leurs poubelles. En effet, l’agence a décidé de changer sa communication en proposant désormais sur ce calendrier les jours et les heures de sortie des sacs-poubelles, et non plus les jours de collecte. Cela pour éviter que certains sortent leur sac trop tôt, ce qui peut engendrer des nuisances sur les trottoirs.

Ainsi, si la collecte a lieu le dimanche soir ou le lundi matin, le calendrier vous indique que vous devez sortir votre sac le dimanche soir. Cela sera le cas pour ceux qui ont une collecte dès le lundi 5 mai en matinée : le sac devra être sorti le dimanche 14 mai en soirée, entre 18h00 et 00h00. Si la collecte se fait en soirée, les sacs-poubelles doivent être sortis entre 18h00 et 20h00.

Quand devrez-vous sortir vos sacs-poubelles ? Bruxelles Propreté propose un outil sur son site (en cliquant ici) sur lequel il vous suffit d’indiquer votre rue et le numéro de votre maison pour avoir un calendrier personnalisé que vous pouvez même télécharger et enregistrer.

Dans les communes suivantes : Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles-ville (uniquement Haren et Neder-Over-Hembeek), Evere, Ganshoren, Jette, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre, les sacs-blancs seront récoltés qu’une fois par semaine. Pour les autres communes, la fréquence de ramassage des sacs blancs reste la même.

Enfin, les habitants d’immeubles à appartements équipés de grands conteneurs de tri ne sont pas concernés par cette réforme.

Où mettre les déchets alimentaires ?

Dès le 15 mai, les déchets alimentaires et organiques devront être triés, et non plus jetés dans le sac blanc. Ainsi, trois solutions sont proposées aux Bruxellois : les trier dans le sac orange (voir le point suivant), les déposer dans un compost individuel ou les déposer dans l’un des 210 composts de quartier de la capitale. Pour savoir si l’un d’eux est disponible près de chez vous, ces composts sont indiqués sur une carte interactive sur le site dechetsalimentaires.brussels (en cliquant ici).

Que mettre dans les sacs oranges ?

Seuls les déchets alimentaires doivent donc être déposés dans ces sacs oranges. Mais de quels déchets parle-t-on exactement ? Il s’agit des restes de repas, les épluchures de fruits et légumes, les aliments périmés sans emballage, le marc de café avec le filtre, les sachets de thé, mais aussi le papier essuie-tout ou les mouchoirs et serviettes en papier.

Certains aliments ne sont toutefois pas autorisés et doivent être jetés dans le sac blanc : les os, les arêtes, les coquilles d’œufs, de fruits à coque, de coquillages, d’huitres, les noyaux, les emballages dits compostables ou biodégradables, ou encore les déchets alimentaires liquides. Les langes, les litières, les déchets de jardin ou les cendres de bois ne sont pas non plus à jeter dans le sac orange.

Où acheter les sacs et bacs oranges ?

Les sacs oranges sont proposés par Bruxelles Propreté et sont disponibles en magasin, dans les supermarchés et magasins de bricolage. Ces sacs sont vendus par rouleau de 15 et peuvent contenir 30 litres de déchets. Le tout pour 1€50.

Le bac orange en dur, qui sert à protéger le sac orange des éventuels animaux intéressés par le contenu de votre poubelle, n’est pas obligatoire, mais peut être récupéré dans un recypark ou dans un point de distribution disponible aux quatre coins de la Région. Pour savoir où récupérer votre conteneur orange, une carte interactive est disponible sur le site dechetsalimentaires.brussels (en cliquant ici) pour connaître le point de collecte le plus proche de votre domicile.

Que mettre dans les sacs bleus ?

Depuis janvier 2021, le tri des emballages plastique, métalliques et des cartons a été élargi : dans le sac bleu, vous pouvez également déposer les barquettes et raviers, les pots et tubes, les films plastiques, les sacs et sachets en plastique, les pots de fleur en plastique ou encore les capsules de café ou de thé (nettoyées). Il est toutefois interdit d’y jeter des emballages avec des bouchons de sécurité enfant, des emballages d’huiles, de pesticide, de carburant, de colle, de peinture, de vernis ou de silicone, de la frigolite ou encore des emballages composés d’un mix de matériaux qui ne peuvent être séparés.

Après deux ans de sensibilisation, le tri de ces emballages dans le sac bleu “élargi” devient obligatoire dès ce 15 mai.

Pour rappel, l’objectif de cette réforme est de permettre un meilleur tri des déchets et un plus grand recyclage de ceux-ci, à terme.

