FSTVL : retour sur les shows de Venlo, Juicy et Shayfeen & Madd à Couleur Café

Jusqu’au 2 juillet, BX1 vous fait vivre les meilleurs moments du festival Couleur Café avec FSTVL.

Au menu : on revient sur le show du Niveau 4 – XXL, avec la crème de la crème du rap belge. Venlo et Juicy étaient notamment au programme de cette soirée, et on a pu leur poser quelques questions sur cette 30e édition de Couleur Café. On vous fait également revivre le show de Shayfeen & Madd, rappeurs marocains qui ont mis le feu au parc d’Osseghem !