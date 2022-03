Yves Van Laethem : “Vu la vaccination et le printemps, on devrait connaître des mois de calme”

Le porte-parole interfédéral Covid-19 s’est exprimé sur le plateau du 12h30 de BX1+, à l’aube du Comité de concertation qui devrait instaurer le code jaune du baromètre corona.

Malgré le fait que plus de 130 admissions à l’hôpital pour une contamination au Covid-19 sont toujours enregistrées en moyenne chaque jour, le Comité de concertation devrait annoncer ce vendredi le passage au code jaune du baromètre corona, permettant un assouplissement significatif des mesures sanitaires. “Les indicateurs du baromètre corona sont purement indicatifs, c’est bien le politique qui au final prend les décisions”, confirme Yves Van Laethem à la question de savoir pourquoi le Codeco pourrait aller plus vite que les indicateurs proposés. “L’indicateur le plus sévère, celui des soins intensifs, est rempli depuis deux semaines. Et la tendance va vers la bonne direction. Rien n’empêche le politique d’aller au travers de l’indicateur qui manque”.

Yves Van Laethem ne conseille toutefois pas un assouplissement général des mesures sanitaires et plaide, comme d’autres experts, pour l’obligation du port du masque dans les transports en commun, comme actuellement. “Il est difficile à dire quand le port du masque pourra être supprimé. Il faut encore patienter des indicateurs plus favorables”, dit-il, tout en précisant qu’il souhaite également conserver ce port du masque dans les hôpitaux. Il ne souhaite pas non plus jeter le Covid Safe Ticket et le baromètre corona si les indicateurs sont tous au vert : “On peut ranger ces systèmes pour qu’ils resservent plus tard en cas de nouvelle vague”.

Deux nouveaux vaccins en vue

“Vu la vaccination et le printemps qui arrive, on devrait connaître des mois de calme, sous réserve d’un nouveau variant qui n’est pas encore né”, prévient l’infectiologue. Concernant la vaccination, Yves Van Laethem rappelle que deux nouveaux vaccins basés sur l’ancienne technologie, comme le Nuvaxovid, vont prochainement arriver sur le marché, ce qui pourra permettre d’avoir de nouvelles personnes vaccinées d’ici à l’hiver prochain.

Si le Gems et le commissariat corona vont prochainement disparaître, Yves Van Laethem confirme que les conférences de presse destinées à faire le point sur la situation épidémiologique et vaccinale pourraient s’espacer, voire disparaître. Mais il poursuivra son travail auprès du gouvernement fédéral et de Sciensano pour aider à la lutte contre cette pandémie.

■ Interview par Jim Moskovics et Vanessa Lhuillier dans Le 12h30.