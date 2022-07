Typhanie Afschrift : lors de la crise Covid, “on a été beaucoup trop loin dans l’atteinte aux libertés”

Typhanie Afschrift, avocate spécialisée dans la fiscalité à Bruxelles, était l’invitée du 12h30.

L’avocate Typhanie Afschrift nous livre sa définition de la liberté : “C’est le fait de ne pas être contraint par une autorité”, dit-elle. “Il y a des tas de choses qui s’imposent dans la vie mais il ne faut pas qu’il y ait une autorité qui vous en ajoute trop d’autres.”

Au niveau politique, ajoute-t-elle, “la droite a tendance à défendre les libertés de gagner de l’argent. Mais il y a aussi les libertés d’être soi-même et ça c’est plutôt défendu par les partis de gauche. Moi je revendique l’ensemble de ces libertés sans donner une préférence ni à celle de droite, ni à celle de gauche.”

Obsession de la précaution

L’avocate est particulièrement sévère avec les mesures prises par le gouvernement. “Je pense qu’on n’aurait jamais pu imaginer lors de la crise Covid qu’il arriverait un jour une telle atteinte aux libertés”, dénonce-t-elle. “On a touché à quasi toutes les libertés et, au début, il n’y a même pas eu de véritable réaction des contre-pouvoirs ou des citoyens. Il y avait même beaucoup de gens qui souhaitaient des mesures de plus en plus dures.”

Selon Typhanie Afschrift, “l’Etat a des limites dans ce qu’il doit pouvoir faire. Lors de la crise Covid, on a invoqué le prétexte de la santé sans doute parce qu’on a l’obsession du principe de précaution”. En effet, ajoute-t-elle, “quand on porte trop atteinte aux libertés, il ne se passe rien pour les gouvernants. Mais quand c’est pas assez, alors on les critique. Je pense que c’est une erreur et il faut au contraire ne prendre des mesures que lorsque c’est indispensable. Là, je pense qu’on a été beaucoup trop loin.”

■ Une interview de Vanessa Lhuillier et Arnaud Bruckner