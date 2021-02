Près de 185 recommandations discutées suite à la commission Covid-19 du Parlement bruxellois

La commission spéciale Covid-19 du Parlement bruxellois a conclu ses auditions vendredi dernier, avec les membres du gouvernement régional. Quel bilan tirer de ces auditions ? Le débat a été lancé dans Toujours + d’Actu.

Alexia Bertrand (MR), député et cheffe de groupe au Parlement bruxellois, Marie Nagy (DéFI), députée bruxelloise, et Delphine Chabbert (PS), députée bruxelloise, étaient les invitées du Face à face de Toujours + d’Actu, ce mardi. Elles ont évoqué leur travail au sein de cette commission spéciale Covid-19, chargée depuis le 25 septembre dernier d’évaluer le travail régional face à la crise sanitaire du coronavirus, et plus précisément des premiers mois de gestion de cette crise.

Plus de 60 personnes ont été entendues lors de cette commission spéciale jusqu’à vendredi dernier. Désormais, les rapporteurs de cette commission, dont Delphine Chabbert, sont chargés d’écrire des recommandations pour “mieux gérer les prochaines crises”. Ces recommandations seront ensuite soumises au vote des députés.

“Il faut clarifier tout cela”

“On a une vue très précise sur ce qu’il va falloir faire en cas de prochaine crise sanitaire, notamment le renforcement de la coordination et de la prévention, une meilleure communication entre les autorités et la population”, estime Delphine Chabbert.

“Il y a encore quelques zones d’ombre, mais majoritairement, cette commission nous a appris beaucoup de choses. Beaucoup d’acteurs ont confirmé qu’ils ne se sont pas sentis écoutés. Beaucoup d’acteurs se sont multipliés. Il faut désormais clarifier tout cela”, ajoute Alexia Bertrand. “Il faut un capitaine à bord du navire. Normalement, ce doit être le ministre de la Santé, et non l’administration”, estime-t-elle.

“J’ai connu beaucoup d’émotions lors de cette commission, en écoutant ces divers témoignages”, indique pour sa part Marie Nagy. “Et la multiplicité de lieux de décision et d’informations envoyées au secteur de première ligne, sans ce que cela soit très clair pour tout le monde, était un problème. (…) Il n’y avait pas un plan d’action pour dire à quel moment on déclenche quelle action et qui le fait“.

Delphine Chabbert annonce que près de 185 mesures sont déjà sur la table et en discussions avec l’ensemble des groupes politiques du Parlement bruxellois. Au terme de ces négociations, un rapport complet sera proposé avant le vote du Parlement bruxellois. “Nous espérons que ce rapport sera soutenu par le plus de députés possible”, confirme la députée socialiste.

