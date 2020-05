Pourquoi des groupes de quatre personnes maximum ? Le vice-Premier ministre répond

Par ailleurs, même lors de ces visites de proches, “les règles de distanciation sociale restent valables. Ce n’est pas le moment de se prendre dans les bras“, ajoute-t-il.

“Le nombre de quatre personnes est quelque chose de gérable“, a expliqué jeudi matin au micro de la RTBF, dans l’émission radio “Le 6-9 ensemble” le vice-Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld). Le ministre est revenu sur les annonces du Conseil national de sécurité de mercredi et sur le point qui interpelle particulièrement les familles: la permission de recevoir quatre personnes, toujours les mêmes, chez soi à partir de dimanche.

Pourquoi quatre, justement? “Si on demande que ce soit 4, c’est que l’on a une bonne raison. Si on disait 6 au lieu de 4, ça aurait un effet multiplicateur… On l’a établi aussi avec les experts“, explique Alexander De Croo.

“Est-ce que l’on va demander à la police de venir contrôler chez vous si 4 ou 5 personnes sont en visite? Non!“, précise-t-il. Il ajoute cependant que les autorités comptent sur le sens des responsabilités des citoyens, qui l’ont démontré jusqu’à présent selon lui.

Par ailleurs, même lors de ces visites de proches, “les règles de distanciation sociale restent valables. Ce n’est pas le moment de se prendre dans les bras“, ajoute-t-il.

Dans le cadre du déconfinement progressif, “on redémarre la vie un peu comme avant mais quand même d’une manière différente“. “On va avoir des dossiers compliqués tout le temps“, prévient le ministre.

Belga