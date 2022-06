Les nouveaux cas de Covid-19 repartent à la hausse : la faute aux sous-variants d’Omicron ?

Dans sa dernière mise à jour, l’Institut belge de santé publique Sciensano annonce une hausse du nombre de nouveaux cas de Covid-19 de plus de 30% sur la dernière semaine à Bruxelles. C’est déjà la deuxième semaine consécutive durant laquelle le nombre de cas remonte.



Selon les derniers chiffres de Sciensano, publiés ce vendredi, 207 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été enregistrées quotidiennement en Région bruxelloise durant les sept derniers jours consolidés (du 6 au 12 juin 2022), soit une hausse de 24,8% par rapport aux sept jours précédents. Sur l’ensemble de la Belgique, cette hausse est même de près de 80%, avec des augmentations plus importantes constatées en Flandre principalement.

Et cette montée du nombre de nouveaux cas va se poursuivre : selon des chiffres partiels, on compte déjà en ce début de semaine plus de 400 nouveaux cas par jour en Région bruxelloise, soit le double de la moyenne des sept derniers jours consolidés.

Cela ne signifie pas encore l’émergence d’une nouvelle vague de Covid-19. Les chiffres actuels sont encore loin des vagues plus interpellantes connues durant cette dernière année suite à l’apparition d’Omicron. Mais par rapport aux chiffres observés en juin 2021, le nombre de nouveaux cas a doublé, voire quadruplé.

Les hospitalisations suite à des cas de Covid-19 restent toutefois stables avec près de 120 personnes hospitalisées pour et avec Covid-19 durant cette dernière semaine, alors qu’on ne compte plus que cinq patients aux soins intensifs pour une contamination au coronavirus à la date du 16 juin 2022. Le nombre de décès suite à une infection est également en baisse dans la capitale.

BA.5 progresse fortement

Cette hausse des contaminations peut s’expliquer par la disparition des mesures sanitaires et la reprise de la vie sociale, surtout avec l’été approchant. Mais cela s’explique surtout par l’apparition de nouveaux sous-variants d’Omicron. Le sous-variant BA.2 qui était dominant à plus de 90% ces deux derniers mois apparaît désormais dans seulement la moitié des tests positifs analysés par la KU Leuven. Et les sous-variants BA.4 et BA.5 progressent désormais : aujourd’hui, quatre tests positifs sur dix confirment une contamination à Omicron BA.5.

Ce sous-variant est considéré comme plus contagieux, mais il n’y a actuellement pas de confirmation qu’il peut mener à des formes plus graves de la maladie. Il reste toutefois un risque pour les personnes les plus âgées et les personnes immunodéprimées.

Nouvelle campagne de vaccination en vue ?

Est-ce que cette tendance annonce des mesures sanitaires à moyen terme ? On n’en est évidemment pas encore là. Le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) confirme cependant que les autorités se préparent à une potentielle nouvelle vague, sans toutefois savoir ce que les prochains variants peuvent apporter. Le ministre a également indiqué qu’une nouvelle campagne de vaccination sera possible après l’été, notamment pour une dose de rappel destinée aux personnes les plus fragiles. Aucune dose supplémentaire n’est toutefois annoncée pour l’ensemble de la population, à l’heure d’écrire ces lignes.

Toujours concernant la campagne de vaccination, celle-ci se poursuit mais au ralenti en Région bruxelloise. Toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner contre le Covid-19 peuvent toujours le faire dans plusieurs pharmacies de la capitales ou aux centres de vaccination de Pacheco et Molenbeek, toujours ouverts.

Grégory Ienco – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck