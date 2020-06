Les masques du fédéral sont disponibles en pharmacie : voici comment les récupérer

Depuis ce lundi, les masques buccaux en tissu commandés par la Défense à la demande du gouvernement fédéral peuvent être récupérés dans les pharmacies du pays.

Au bout d’un processus particulièrement commenté et décrié, la Défense a commandé le 5 mai dernier 18 millions de masques buccaux auprès de l’entreprise belge Tweeds & Cottons et de la firme luxembourgeoise Avrox. La fourniture de ces masques a connu du retard, ce qui a contraint également un report de la distribution de ces masques de protection destinés à tous les citoyens belges.

12 millions de ces masques ont été distribués dans les pharmacies du pays qui pourront les distribuer jour après jour à différentes catégories d’âges. Ainsi, dès ce lundi, ce sont les personnes âgées de 75 ans et plus qui peuvent aller chercher leur masque, avant les personnes de 67 ans et plus dès ce mardi, les personnes de 60 ans et plus dès mercredi, etc.

Vous devez amener une carte d’identité et un certificat de composition familiale, ou les cartes d’identités de membres de votre famille, pour récupérer les masques destinés à votre foyer. Dans des cas exceptionnels (personne sans abri, réfugié…), le pharmacien peut également accorder un masque buccal.

Quand aller chercher votre masque ?

Voici l’ordre de priorité fixé par les autorités fédérales :

► Lundi 15 juin : les personnes âgées de 75 ans et plus (nées en 1945 ou avant)

► Mardi 16 juin : les personnes âgées de 67 ans et plus (nées en 1953 ou avant)

► Mercredi 17 juin : les personnes âgées de 60 ans et plus (nées en 1960 ou avant)

► Jeudi 18 juin : les personnes âgées de 55 ans et plus (nées en 1965 ou avant)

► Vendredi 19 juin : les personnes âgées de 50 ans et plus (nées en 1970 ou avant)

► Lundi 22 juin : les personnes âgées de 45 ans et plus (nées en 1975 ou avant)

► Mardi 23 juin : les personnes âgées de 40 ans et plus (nées en 1980 ou avant)

► Mercredi 24 juin : les personnes âgées de 35 ans et plus (nées en 1985 ou avant)

► Jeudi 25 juin : les personnes âgées de 30 ans et plus (nées en 1990 ou avant)

► Vendredi 26 juin : tout le monde

En outre, les personnes qui ont un rendez-vous urgent à l’hôpital, souffrant d’une maladie chronique et/ou appartenant à un groupe à risque ainsi que les personnes avec une ordonnance de leur médecin traitant peuvent également disposer d’un masque buccal en priorité, en pharmacie.

Comment laver le masque ?

Les autorités fédérales estiment qu’il est nécessaire de laver ce masque en tissu à la main et à une température maximale de 30°C avec du détergent, et sans le repasser. Cette recommandation a toutefois fait débat au sein des cercles scientifiques : Jean Nève, président du Conseil Supérieur de la Santé, explique ce lundi dans Le Soir que des avis officiels ont été remis par le CSS qui indiquent que les masques doivent être lavés 30 minutes à 60°C avec du savon. “En optant pour ces masques lavables à 30º, le ministre (de la Défense, Philippe Goffin) a ignoré et méprisé l’avis des scientifiques”, affirme-t-il.

■ Duplex d’Arnaud Bruckner et Béatrice Broutout.